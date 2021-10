Si è incatenato davanti all'ingresso del palazzo comunale a Quartucciu. Massimo Pistori, disabile, da due anni aspetta un montascale per poter accedere e uscire dal suo appartamento nelle case popolari di via Le Serre.

"L'assessore alle politiche sociali Maria Grazia Fois mi ha promesso un aiuto due anni fa, non due giorni. Io non ne posso più, sono prigioniero in casa mia", ha affermato Pistori, "Se non vedo nulla di concreto, oggi da qui non vado via. Sono stanco".

