© Riproduzione riservata

Dagli uffici di via Nazionale arriva una novità significativa per il servizio mensa scolastica dell'anno 2024-25. Da quest’anno, le iscrizioni, infatti, sono completamente digitalizzate. Le famiglie ora devono accedere al portale www.1.eticasoluzioni.com/quartucciuportalegen per iscrivere i propri figli. La scadenza per completare l’iscrizione è l’8 settembre e questa nuova modalità punta a rendere la procedura più fluida ed efficiente. La registrazione per i nuovi utenti è semplice: basta cliccare su “Nuova iscrizione” e seguire le istruzioni online. Tuttavia, per chi già usufruisce del servizio, il rinnovo richiede attenzione: non sarà possibile rinnovare se esistono debiti non saldati. È quindi fondamentale che le famiglie verifichino e regolarizzino eventuali arretrati prima di procedere. Per chi desidera cambiare il genitore istante, è necessario inviare una richiesta di modifica a protocollo.quartucciu@legalmail.it prima di procedere con il rinnovo. Solo dopo aver ricevuto conferma sarà possibile continuare. Il pagamento avviene tramite il sistema PagoPA, e le tariffe aggiornate non sono ancora disponibili. Il portale gestirà anche le richieste di pasti speciali, le comunicazioni delle assenze e le sospensioni prolungate. È importante notare che i genitori devono disdire i pasti giornalieri per evitare addebiti non dovuti. Inoltre, se il saldo debitorio supera i 10 euro, il servizio verrà sospeso fino al pagamento del debito. Le segnalazioni di disservizi devono essere effettuate tramite l’Istituto scolastico. Infine, nell’avviso si ricorda anche che il servizio mensa non è disponibile per i fruitori dell’accoglienza. Francesca Melis