Nonostante l’inflazione e le difficoltà economiche, Quartucciu registra un 2024 di speranza con venti nuove aperture e sette chiusure. Un bilancio positivo, segno di una comunità imprenditoriale che non si arrende. «Via Rosselli e via Don Minzoni sono sempre più attrattive grazie al rifacimento delle strade finanziato dal bando “Asse della cultura” – spiega Carlo Secci, assessore alle Attività produttive –. Anche il nuovo parco Sergio Atzeni e la biblioteca hanno incentivato gli investimenti».

Tra le nuove attività spiccano negozi per animali, parrucchieri, rivendite di bombole e impiantisti. La zona industriale di Pill’e Matta ospita alcune di queste realtà, mentre il settore turistico segna quindici nuove locazioni occasionali e un b&b. «La vicinanza con Cagliari e il mare rende Quartucciu una meta strategica», aggiunge Secci.

Tra le storie di successo, Corrado Lecca si distingue per aver aperto il primo negozio di animali della città dopo vent’anni in Irlanda. «Tornato in Sardegna, ho unito passione e competenze, trovando qui le condizioni ideali». Nel suo negozio di via Don Minzoni convivono serpenti, tartarughe, iguane e pesci esotici.

Di contro, sette attività hanno chiuso, tra cui un ciabattino, una carrozzeria e una rivendita di bombole. «Non sono riuscita a portare avanti l’attività dopo la morte della titolare – racconta Sara Todde, ex dipendente –. Per fortuna, ora lavoro in un nuovo punto vendita».

Infine, il centro commerciale Le Vele, sebbene vitale, ha un impatto limitato sull’economia locale. Concludendo, Secci sottolinea: «Quartucciu guarda al futuro con fiducia, grazie a chi continua a scommettere sul territorio».

