Giacciono ancora lì, sul marciapiede in via Quartu a Quartucciu, marchiati con il bollino giallo: «Buste e rifiuti non conformi, non è stato possibile ritirarli» e così la raccolta porta a porta in città è di nuovo nel mirino delle critiche. «È un fallimento», attacca Efisio Mura, residente in via Quartu che sabato uscendo dalla sua casa ha trovato alcuni sacchi neri sul marciapiede non ritirati dalla ditta che si occupa della raccolta dei rifiuti.

«Fintanto che ci saranno persone maleducate e ignoranti, si vedranno scene come questa», incalza l’uomo che chiede al Comune se è veramente convinto che «chi ha abbandonato i sacchi neri se li riporterà a casa solo perché gli addetti al ritiro vi hanno attaccato il foglio giallo che indica per quale motivo non è stato ritirato?», aggiunge, evidenziando che uno di questi bustoni è stato abbandonato lì già dalla settimana scorsa e mai ritirato.

«Bisogna rivedere il sistema. Introdurre i cassonetti intelligenti suddivisi per categoria di rifiuti e predisporre l’ulteriore controllo e la separazione dei rifiuti dopo il conferimento, nonché aumentare la vigilanza con le foto trappole», conclude l’uomo lanciando un messaggio agli uffici di via Nazionale perché provvedano a monitorare meglio l’abbandono dei rifiuti, cosa frequente a Quartucciu e a rivedere il sistema di raccolta differenziata.

