Iniziati nel 2020 i lavori di restyling nel palazzo comunale di via Nazionale sono ormai alle battute finali. Per consentire l’ampliamento e la conclusione dell’intervento in quello che sarà il nuovo ingresso, da oggi e fino al prossimo 31 dicembre in via Tunisi è stato istituito il divieto di sosta dal civico 3 al civico 5 tutti i giorni dalle 7.30 alle 18.

450mila euro è la cifra investita dall’amministrazione per riqualificare e ampliare l’edificio che ospita gli uffici comunali nel cuore della città. Le parti più antiche sono quelle che si affacciano su via Nazionale, sede dell’amministrazione dal 1983, anno dell’autonomia amministrativa, e quelle che ospitavano le scuole e le cui finestre che danno su via Tunisi. L’ala di via Giofra e via Ortobene è, invece, stata inglobata successivamente.

«Si tratta di un intervento che la nostra amministrazione ha fortemente voluto – afferma Walter Caredda assessore ai lavori pubblici -. La prima fase del restauro è stata terminata nel maggio del 2020 con la realizzazione della nuova piazza, che, una volta conclusi i lavori, diventerà anche il nuovo accesso al municipio».

L’obiettivo dell’intervento dunque non è solo quello di definire un nuovo ingresso che sarà anche l’unico accesso alla casa comunale, ma vuole anche creare un collante tra i due edifici principali di cui si compone il Comune, quello in via Giofra e quello in via Nazionale, attualmente collegati solo da un corridoio aereo.

