Un’occasione per riflettere sul tema della pace e immersi nella bellezza del paesaggio sardo. Domani si svolgerà “In marcia per la pace”, evento organizzato da Il Crogiuolo nell’ambito della rassegna “Pace in Terra”. Un itinerario a piedi, lungo 17 chilometri, che partirà dall’Orto Giardino Mariposa de Cardu, in via Goffredo Mameli a Quartucciu, alle 8:30, per concludersi nel suggestivo Borgo di Sant’Isidoro.

Ideato e curato da Stefania Contini, guida ambientale ed escursionistica, l’itinerario ripercorrerà antiche vie di comunicazione, passando attraverso siti di culto e testimonianze del passato, in un viaggio che unisce natura, storia e spiritualità. Durante il cammino, i partecipanti avranno l’opportunità di approfondire il tema della pace grazie agli interventi della stessa Contini e alle letture proposte dall’attrice Rita Atzeri.

Con un dislivello di meno di 100 metri e una durata di circa quattro ore, l’itinerario è pensato per essere accessibile e piacevole per tutti, combinando il piacere del movimento con quello della riflessione. La giornata culminerà alle 12:00 nel cortile interno alla chiesa di Sant’Isidoro, con il concerto “Canzoni contro la guerra” dei Cantautori Umanitari, Angelo Cremone e Lidia Frailis. I due artisti presenteranno alcuni brani del loro nuovo CD, Fai Finta di Niente - Servi…tu…Io No, un’opera che affronta temi di grande attualità come l’ecologia, il disagio sociale e la denuncia delle guerre.

Per chi desidera unirsi a questo viaggio per la pace, è possibile prenotare inviando un messaggio WhatsApp al numero 334 882 1892. “In marcia per la pace” è più di un’escursione: è un’occasione per riscoprire la connessione con la natura, con il passato e con gli ideali di pace e solidarietà che uniscono tutti noi.

