Doppio appuntamento domani alle 10.30 per una doppia rassegna all’Orto giardino “Mariposa de Cardu” di Quartucci, il progetto de “Il crogiuolo” nato in memoria di Luisa e Stefano Atzeni.

Qui andrà in scena l’anteprima della rassegna “Non è teatro anno IV” che racchiude la “serenata per vecchi di tutte le età” di Fabio Marceddu e Antonello Murgia e poi il laboratorio “racconti cagliaritani”, con gli allievi del laboratorio del teatro dall’armadio: Monda Aresu, Sonia Aresu, Daniela Littarru e Paolo Serra.

Alcune delle canzoni più significative che indagano il mondo delle varie età, due voci e una chitarra arrivano a Su Idanu per raccontare alcuni dei momenti più significativi del nostro contemporaneo. I racconti cagliaritani sono uno sguardo su alcuni luoghi spesso dimenticati o poco conosciuti di Cagliari, raccontati dal di dentro, da alcuni dei loro improbabili abitanti. Per partecipare si deve comunicare la propria presenza con messaggio al numero 3348821892.

Inoltre Mariposa de Cardu sposa i principi della mobilità sostenibile e invita gli interessati e i visitatori a raggiungere l’Orto Giardino –ingresso da via Mameli in località Su Idanu- a piedi, in bici o in autobus.

© Riproduzione riservata