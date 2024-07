Si aprono le porte del riconoscimento nello studio per le studentesse e gli studenti meritevoli di Quartucciu. Il Comune ha, infatti, annunciato l'apertura dei termini per la presentazione delle domande per la concessione di borse di studio comunali per l'anno scolastico 2023- 2024, destinate ai diplomati del primo ciclo di istruzione.

Le borse di studio, del valore di 200 euro ciascuna, sono riservate alle alunne e agli alunni dell'Istituto Comprensivo Statale "E. Cortis" che abbiano ottenuto il diploma con la votazione massima. Priorità sarà data a coloro che hanno conseguito un dieci e lode. La graduatoria dei beneficiari sarà redatta in base al merito scolastico e, in caso di parità di voto, sarà considerato l’Isee più basso fino all'esaurimento dei fondi disponibili.

Le domande devono essere compilate utilizzando il modulo allegato all'avviso e presentate entro il 25 luglio 2024. È possibile inviare le richieste tramite PEC all'indirizzo protocollo.quartucciu@legalmail.it o consegnarle personalmente all'Ufficio di Protocollo del Comune durante gli orari di apertura al pubblico. Le istanze pervenute fuori termine non verranno accolte.

«Questa iniziativa rappresenta un riconoscimento significativo per gli studenti eccellenti, promuovendo l'impegno e il merito scolastico», commenta l’assessora alla pubblica istruzione, Elisabetta Contini, invitando i suoi giovani concittadini a partecipare al bando.

