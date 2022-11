C’è anche Quartucciu nel piano degli interventi finanziati dall’Egas.

Ammontano a circa 235 mila euro le risorse – attinte dal Fondo di Sviluppo e Coesione FSC 2014-2020 – per l'intervento. Il progetto esecutivo, firmato da Abbanoa SpA, è stato recentemente approvato dall’Ente. I lavori, che prevedono la sostituzione di circa 280 metri di condotte ormai obsolete, deteriorate e sottodimensionate per le reali esigenze di rete, sono ora appaltabili.

Le nuove tubature saranno realizzate in ghisa sferoidale e andranno a sostituire le più vecchie in acciaio, ghisa grigia o cemento-amianto.

"Vigiliamo a tutela della collettività e del bene idrico oltre a programmare attività mirate ed efficaci per rinforzare questa azione. L’isola, dalle grandi città ai più piccoli centri, deve essere messa in condizioni di pari dignità di trattamento e di servizi essenziali, qual è quello idrico”, dichiara il Presidente di Egas Fabio Albieri.

Le zone del centro abitato interessate dai lavori saranno Via Ales, Via Arbus, Via Beato Angelico, Via Dei Mulini, Via Isili e Vico Planargia. L’intervento è finalizzato a migliorare l’erogazione idrica e a ridurre il fenomeno della sua dispersione.

