Un 35enne di Quartu è stato denunciato dai carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di via Milano per guida in stato di ebrezza. All’indagato è stata anche sequestrata la patente.

Il giovane è stato fermato in una strada del centro abitato durante un servizio di prevenzione disposto dal capitano Ignazio Cabras, comandante del Reparto operativo radiomobile della Compagnia di Quartu: servizi di appostamento per la sicurezza in città, ma anche a garanzia della sicurezza stradale. Una pattuglia di militari ha fermato diverse auto.

Tre automobilisti sono stati anche sottoposti all’alcol test: uno di loro, ha fatto registrare un tasso alcolemico di 1,50, tre volte il consentito per poter stare alla guida di una macchina. Da qui, la denuncia e il ritiro della patente.

