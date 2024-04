Un motociclista è stato travolto da un'auto nel viale Marconi in territorio di Quartu. Scaraventato a terra, l’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e accompagnato in ospedale dove è tenuto in osservazione. Avrebbe riportato ferite guaribili in trenta giorni.

Il conducente della macchina si è dato alla fuga e ha fatto perdere le sue tracce. Della vicenda si occupano i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Quartu che hanno effettuato i rilievi di legge.

Coordinati dal capitano Ignazio Cabras, sono riusciti a ricostruire la dinamica dell'incidente e, grazie ad alcune testimonianze e alle immagini delle telecamere, avrebbero già raccolto importanti indizi per risalire al conducente dell’auto.

