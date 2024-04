Tragedia alle prime luci dell’alba sul litorale: il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato a metà della spiaggia del Poetto di Cagliari dalle forze dell’ordine, vigili del fuoco e capitaneria impegnate da ieri sera nelle ricerche.

Era stata infatti segnalata la scomparsa di un uomo di 30 anni e i suoi effetti personali trovati al Margine Rosso.

Al lavoro carabinieri, squadre dei vigili del fuoco e Guardia costiera. Si è sollevato in volo anche l’elicottero della Capitaneria.

Stamattina presto il tragico ritrovamento in zona ex ospedale Marino, al Poetto di Cagliari, dove probabilmente il corpo è stato trasportato dal mare. Cosa sia accaduto e le cause della morte sono da accertare.

© Riproduzione riservata