Sta dando i suoi frutti il nuovo autovelox in dotazione alla Polizia locale di Quartu Sant'Elena. Nelle prime uscite sono già 32 gli automobilisti che sono stati colti in flagrante a superare i limiti di velocità.

Sul lungomare Poetto, nella quattro corsie, si corre eccome, fino anche a 120 km orari e dunque senza preoccuparsi del continuo flusso di persone che attraversa la strada per raggiungere la spiaggia o anche per fare due passi sulla passeggiata pedonale e ciclabile.

Rispetto al telelaser il nuovo autovelox consente di rilevare il superamento del limite di velocità in entrambe le direzioni di marcia e inoltre non prevede la contestazione immediata. Ciò vuol dire che non c’è bisogno di fermare subito il veicolo, che viene colto in flagrante non con un raggio laser, ma nel momento in cui passa davanti all’apparecchiatura, con le multe che vengono poi recapitate a domicilio.

Ovviamente vale sempre la regola che sia la pattuglia, sia l’apparecchiatura, devono essere ben segnalati.

Ed è solo l'inizio. I controlli proseguiranno con la frequenza di due volte a settimana. Tutti i proventi delle multe saranno destinati a opere per la viabilità, dalla segnaletica alla riparazione delle buche.

