Le ultime verifiche della commissione pubblico spettacolo di Quartu hanno dato esito positivo, compreso il sopralluogo dei vigili del fuoco, tanto da approvare definitivamente il progetto da 2 milioni e 200mila euro per la rinascita del teatro comunale di via Marconi.

«Confidiamo di bandire la gara d’appalto la prossima settimana», annuncia l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti.

A disposizione ci sono le risorse finanziate dal Patto per lo Sviluppo della Città metropolitana di Cagliari.

La capienza massima - come previsto dal progetto - sarà di 460 posti: 335 in platea, 125 in galleria.

Entro la fine dell’anno il bando di gara come da cronoprogramma fissato da mesi - in caso contrario si rischi di perdere il finanziamento - poi il via ai lavori nel 2023.

«Dopo incontri serrati con vigili del fuoco e commissione pubblico spettacolo, tutte le criticità sono state superate – assicura l’assessore Conti – e finalmente siamo riusciti ad approvare il progetto definitivo».

Cantieri l’anno prossimo quindi, sperando che i lavori procedano spediti e a breve il cinema “Il Nuovo” rinasca come teatro comunale, e torni ad essere il fulcro delle attività culturali in città.

