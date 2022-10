Grave incidente stradale nella notte a Quartu: il conducente della moto e l'uomo che occupava il sedile posteriore sono rimasti feriti dopo lo scontro della Honda con la quale viaggiavano con una Volkswagen.

L'urto è stato violentissimo, con i due motociclisti sono finiti rovinosamente a terra.

A dare l'allarme lo stesso conducente dell'auto e alcuni automobilisti in transito con immediato intervento di alcune ambulanze del 118 e dei carabinieri del Nucleo radiomobile.

I feriti sono stati così soccorsi e accompagnati in codice rosso all'ospedale Brotzu dove sono stati ricoverati come detto in gravi condizioni. La prognosi è legata agli accertamenti in corso.

I rilievi di legge sono stati effettuati dai carabinieri sotto le direttive del capitano Michele Cerri e del tenente Ignazio Cabras.

Si cerca di chiarire la dinamica dell'accaduto e le eventuali responsabilità.

Lo scontro è avvenuto nel quartiere di Pitz'e Serra dove in passato si sono verificati altri gravi incidenti.

