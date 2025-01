Sbarco di clandestini nella notte sul litorale di Quartu e lungo la costa sud orientale dell’Isola.

In dieci, pare di origini algerine, sono stati notati da alcune persone che si intrattenevano in spiaggia a Foxi. A notarli anche automobilisti e una pattuglia di carabinieri di Quartu in servizio sul lungomare.

In otto sono stati accompagnati al Centro di accoglienza di Monastir per i necessari accertamenti sui documenti. Tra i naufraghi, arrivati con un barcone, anche una donna col suo bambino di circa un anno, accompagnati per precauzione al Brotzu. Sembra che stiano tutti bene.

I dieci darebbero arrivati nell'Isola dopo una navigazione che sarebbe stata abbastanza tranquilla.

Al momento non si hanno notizie di eventuali altri sbarchi nella zona. I controlli vengono effettuati dai carabinieri.

