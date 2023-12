Sarebbe rimasto vittima di un malore l'uomo finito in ospedale con delle ferite al capo in un ecocentro sulla vecchia Orientale, territorio di Quartu.

Soccorso, è stato accompagnato in ospedale in codice rosso a bordo di una ambulanza del 118: gli immediati accertamenti hanno stabilito che l'uomo, forse colpito da un malore, ha battuto il capo contro lo spigolo di una porta, finendo in ospedale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

