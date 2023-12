Incidente stradale nella tarda serata in via Manara a Quartu Sant’Elena.

Per cause da chiarire, una moto è finita contro una macchina e il conducente della due ruote è rimasto ferito. Soccorso da automobilisti di passaggio, è stato trasportato in ospedale, in codice rosso, da un’ambulanza del 118.

Sul posto hanno operato gli agenti del commissariato di Quartu e della Polstrada di Cagliari.

Il centauro, ricoverato al Brotzu, è in gravi condizioni.

