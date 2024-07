Giovedì al Poetto di Quartu in occasione della Giornata mondiale della prevenzione dell’annegamento, è in programma l’evento "Bandiera Blu. Al mare in sicurezza".

L’iniziativa, che si terrà in contemporanea nelle spiagge di 236 Comuni italiani, si pone l’obiettivo di informare ed educare i bagnanti alla consapevolezza di un corretto e sicuro rapporto con il mare, attraverso dimostrazioni pratiche di soccorso in mare e riconoscimento del pericolo.

L’appuntamento è in programma alle 10.30 presso il lungomare Poetto Golfo di Quartu, è organizzato dal Comune, con il coinvolgimento della Guardia costiera, che coordina a livello nazionale tutte le attività di prevenzione e soccorso in mare.

Saranno inoltre presenti i volontari U.C.S.A. Salvamento a mare con i loro cani, i volontari bagnini Sub-Sinnai e i volontari del Soccorso e della Protezione Civile SOS Quartu.

