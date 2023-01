Raffica di multe a Quartu Sant'Elena contro chi non rispetta le regole della differenziata o alimenta discariche nelle strade e in campagna. Da quando sono state installate le fototrappole nei punti più a rischio, lo scorso settembre, sono già state 25 le multe.

A queste se ne aggiungono altre settanta inflitte a chi ha gettato rifiuti dove non consentito. Nei dati della Polizia locale si aggiungono poi, 5 discariche abusive bonificate.

Quello che conta è soprattutto l’effetto sorpresa. Perché le foto trappola vengono sistemate a rotazione di volta in volta, dove c’è più il rischio di abbandoni indiscriminati di rifiuti. E poi il gioco è fatto: realizzano video ad alta definizione anche la notte e scattano le foto solo quando qualcuno getta i rifiuti. Si attivano automaticamente infatti quando viene rilevato qualsiasi tipo di passaggio o movimento.

E dall’avvio del nuovo porta a porta il Comune ha intensificato anche gli altri controlli con gli agenti della Polizia locale che hanno multato anche chi non ha rispettato le regole della differenziata o ha alimentato depositi abusivi. Molto spesso si riesce a risalire ai trasgressori cercando tracce tra i rifiuti come scontrini e ricevute. Tolleranza zero era stata annunciata e tolleranza zero è stata per chi smaltisce i rifiuti nelle buste in modo non corretto o chi espone buste e bidoni fuori dagli orari consentiti.

© Riproduzione riservata