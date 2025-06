Una torretta in più e la presenza dei bagnini garantita da luglio sino alla prima metà di settembre.

Via libera al servizio di salvamento a mare per la stagione balneare 2025, con gli indirizzi approvati dalla Giunta nei giorni scorsi e il bando per affidare la gestione appena pubblicato e in scadenza il 26 giugno. Nella delibera viene quantifica la spesa totale: 65mila euro, 50mila li finanzierà la Regione - per ora anticipati dal Municipio - mentre il resto viene stanziato dal Comune.

«Quest’anno abbiamo messo in bilancio ulteriori risorse per poter allungare il periodo di copertura, portandolo sino a metà settembre», spiega il vicesindaco Tore Sanna. «Inoltre abbiamo previsto anche un incremento del numero di postazioni attrezzate, che da 4 diventano 5, in modo da garantire un maggiore servizio di sorveglianza».

Saranno quindi cinque le torrette di avvistamento, ciascuna con bagnini muniti di brevetto, distribuite lungo la costa quartese: due al Poetto, altrettante nella località di Sant’Andrea, e una postazione a Geremeas - nella località Kal’e Moru.

