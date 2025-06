Addio a Marco Vacca, dirigente del Partito democratico della Trexenta ed ex dipendente comunale di Guasila. Aveva 69 anni, da qualche tempo era in pensione. Una vita dedicata alla politica locale (è stato per lungo tempo esponente di spicco del Partito Socialista della Trexenta) e soprattutto ad aiutare gli altri. È sempre stato un punto di riferimento per i colleghi e i tantissimi amici. Socievole e con il sorriso stampato sulle labbra, nel Comune di Guasila era un vero “tuttofare”, aveva sempre la soluzione per ogni problema.

Lascia la moglie Ignazina, i figli Elisa e Riccardo. Sempre disponibile e in primissima fila nell’organizzazione di appuntamenti di carattere sociale e iniziative politiche, attivissimo e sempre in prima linea in occasione delle varie campagne elettorali nelle quali non si è mai risparmiava in sostegno dei candidati territoriali.

Il ricordo del Partito democratico è affidato ai social: «Addio compagno Marco, ci mancherai non poco. Riposa in pace! Le compagne e i compagni, le amiche e gli amici del Pd Trexenta e Regionale non ti dimenticheranno mai».

