La località costiera di Feraxi è di nuovo facilmente raggiungibile.

In questi giorni l’amministrazione comunale di Muravera sta infatti provvedendo a sistemare la strada sterrata che conduce allo spiaggione, alle calette e a Capo Ferrato. La strada, infatti, era completamente piena di buche e di avvallamenti.

I residenti però chiedono un ulteriore intervento, e cioè dei dissuasori: «In caso contrario – spiegano – le auto scambiano lo sterrato per una posta, sollevano dei grandi polveroni e nel giro di poche settimane la strada è di nuovo piena di buche».

In programma – ma non per quest’anno – c’è la bitumazione della strada (intervento avviato oltre vent'anni con un primo tratto e poi rimasto incompiuto). Il Comune due anni fa ha infatti ottenuto un finanziamento dalla Regione da oltre due milioni di euro per completare, appunto, l’asfalto sino a Capo Ferrato. I lavori però non partiranno prima del 2026.

© Riproduzione riservata