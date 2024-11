Soltanto pochi giorni fa aveva partecipato al primo Memorial per il suo adorato figlio Mattia, ucciso da una brutta malattia a 28 anni, un anno fa. Mai avrebbe potuto immaginare, Ignazio Casula, che un destino beffardo la sera di ieri, si sarebbe portato via anche lui, lasciando una moglie e altri quattro figli nel dolore più profondo.

La vita del 61 enne carpentiere è finita lungo la statale 197, travolto da tre auto mentre attraversava per andare a comprare carciofi. A poco più di un chilometro dallo svincolo per Furtei. Falciato prima da un pickup Mitsubishi, poi da altre due auto, di cui una fuggita. Ed è a questa che i figli dell’uomo adesso stanno dando la caccia. Sui social hanno condiviso un post con tanto di foto di un modello simile del veicolo che ha investito loro padre, «Chiediamo a quanti più possibile di condividere e far girare questo modello di auto Ford Focus 2011, colore grigio scuro metallizzato. È stato dimostrato corrispondere al modello di auto pirata che ha investito nostro padre giovedì alle 17,30 circa, tra Furtei e Sanluri. L’auto ha danni nel lato sinistro a livello del faro anteriore e del paraurti come si deduce dai pezzi che sono stati ritrovati nel luogo dell’incidente».

Per questo, «carrozzieri, meccanici, autodemolizioni e rivenditori di cambi auto, sono stati già contattati e informati dalle forze dell’ordine. Anche i video delle telecamere locali e dell’hinterland sono adesso passati al setaccio. Grazie a tutti quelli che ci vorranno aiutare e che sono vicini al nostro dolore».

