Pedoni a rischio nel tratto quartese di viale Marconi.

In attesa dei lavori di messa in sicurezza della strada che comprendono anche tutta una serie di interventi per andare incontro a chi si sposta a piedi, si continua a rischiare la vita.

Colpa soprattutto della siepe che fuoriesce da un terreno privato e che, per l’ennesima volta, invade tutto il marciapiede davanti alla clinica. Così le migliaia di persone che transitano nella strada, aumentate tantissimo in questo periodo con la chiusura delle scuole, sono costrette a passare sulla carreggiata con le auto che sfrecciano ad alta velocità. «E’ assurdo che regolarmente si ripresenti questo problema – dice Sandra Piras diretta verso i centri commerciali – ogni tanto tagliano la siepe ma poi puntualmente siamo punto e a capo».

In questi giorni sono soprattutto ragazzini a percorrere la strada. Chiuse le scuole raggiungono a piedi i centri commerciali, come Romina di 16 anni: «Non c’è nessuna sicurezza, ma non solo dove il marciapiede è invaso dalla siepe. C’è un tratto ad esempio dove il marciapiede finisce e ti ritrovi nell’accesso del distributore dove le macchine arrivano e girano senza avere visibilità e rischi di essere messo sotto». I problemi dovrebbero risolversi con il via ai lavori che prevedono l’allargamento del marciapiede che non sarà più a bordo strada ma diviso da una fascia verde. Nel frattempo però restano rischi e disagi.

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