Nasce il nuovo “Centro diffuso per le famiglie del Plus Ambito Quartu-Parteolla”. Un centro per ascoltare figli e genitori, per aiutare chi è in difficoltà.

Diversi i servizi offerti: dal sostegno psicologico alla consulenza legale, dalla mediazione familiare all’accompagnamento nei percorsi di affido e adozione, fino agli incontri di sensibilizzazione alla genitorialità.

"La caratterizzazione delle famiglie tipica di questa epoca è ormai diversa da quella tradizionale - spiega l'assessore ai Servizi Sociali del Comune di Quartu Marco Camboni -. Dall'osservazione dei dati emergono criticità in particolare riguardo il disagio minorile, i conflitti di coppia e familiari, ma anche le nuove povertà, sia materiali che relazionali. Sono inoltre sempre più diffusi i nuclei formati da un solo genitore, molto spesso donne, con figli minorenni".

La sede a Quartu è in via Vespucci, già operativa. Il progetto è sostenuto anche da Regione e Anci.

"Vogliamo trovare - spiega la direttrice dell'associazione dei comuni Daniela Sitzia - un'ulteriore intesa con la Regione per un percorso condiviso di formazione qualificata. Dobbiamo ottenere altri fondi con il PNRR".

