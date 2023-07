Arriva l’ordinanza del sindaco di Quartu Graziano Milia che rimodula in deroga gli orari per la musica nei locali in città e sul litorale: ad agosto le note potranno risuonare anche oltre l'una di notte. Regole più ampie insomma per la musica in centro e vicino al mare, dal 1 al 31 agosto.

In considerazione della "vocazione turistica della città", negli esercizi pubblici localizzati in tutto il territorio comunale, compresi gli stabilimenti balneari e i "chioschetti" nelle aree demaniali marittime, le attività di intrattenimento musicale potranno svolgersi nei seguenti orari: per i giorni di domenica, lunedì, martedì, mercoledì e giovedì fino alle ore 2 del giorno successivo. Per i giorni di venerdì e sabato fino alle ore 3 del giorno successivo. Solo per il 14 e 15 agosto fino alle ore 4 del giorno successivo.

È vietato qualsiasi intrattenimento danzante in locali non preventivamente autorizzati. Previste sanzioni fino a 500 euro per chi non rispetta le regole.

