Lavori in corso nel centro di Quartu dove gli operai hanno completato il rifacimento della segnaletica nel tratto tra via Fadda e via Sant’Antonio, per regolamentare sensi unici e nuovi percorsi.

Adesso chi arriva da via Fadda non può più andare dritto verso la chiesa ma deve obbligatoriamente svoltare a sinistra verso via Monsignor Angioni e fare il giro a Santa Lucia.

Chi arriva invece dalla chiesa in via Sant’Antonio trova il senso unico in via Fadda in direzione via Marconi fino all’incrocio con via Marconi. Sotto la regia del settore Traffico e viabilità della Polizia locale sono stati tracciati anche strisce pedonali e i parcheggi per i disabili.

«Siamo contenti di queste modifiche» dice una residente della zona Maria Rita Marotta «perché c’è più ordine. Prima era un caos non si capiva niente, passavano in contromano e parcheggiavano dove non si poteva».

Efisia Pireddu aggiunge: «Certo bisognerà abituarsi perché io adesso per andare a casa stavo sbagliando direzione. Anche perché sono stati cambiati i sensi anche di altre strade». Contenta anche Stefania Tarallo: «Stanno facendo cose buone in questa zona. Era ora di cambiare anche perché se non provi non fai. Poi si vedrà con il tempo».

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