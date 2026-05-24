L’operazione strade sicure a Quartu prosegue. Soprattutto nelle strade del centro storico, dove per via delle dimensioni ridotte non esistono i marciapiedi. Alcuni tracciati appositi sono stati tracciati per la zona del mercato e del fuso di Cepola. Qualcuno è stato già realizzato, altri lo saranno a breve.

Il programma operativo finalizzato all’istituzione dei nuovi percorsi nel centro storico cittadino - fanno sapere dal Comune - ha interessato nei giorni scorsi via Garibaldi, nella zona della scuola dell’infanzia e dell’edicola, e in piazza Dessì, per dare seguito al marciapiede in arrivo da via La Marmora, sino a via Pola.

Il piano del Comune proseguirà nei prossimi giorni davanti alla stessa piazza del mercato con un nuovo attraversamento pedonale in via Pola e il posizionamento di alcuni dissuasori. Un altro intervento riguarderà anche il quartiere di Sant’Antonio, anche in questo caso con l’installazione di strumenti utili a impedire la sosta.

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