Bisognerà aspettare il nuovo lotto degli asfalti per avere anche in via Garibaldi a Quartu, una delle strade più pericolose del centro storico, gli attraversamenti pedonali rialzati.

Nel frattempo là dove si continua a correre anche a 100 km orari con un susseguirsi di incidenti, nei giorni scorsi sono state tracciate a nuovo strisce pedonali e stop oltre che delineati i parcheggi per mettere ordine nella zona e prevenire la sosta selvaggia.

Un provvedimento importante che però non porta le auto a ridurre la velocità. Nella via infatti si continua a passare a velocità sostenuta mettendo a rischio la sicurezza dei pedoni, molto numerosi per via della presenza di numerose attività nella zona. Anche dall’asilo che si affaccia su via Garibaldi qualche tempo fa era arrivata la richiesta di sistemare un attraversamento pedonale rialzato per evitare i pericoli per i tanti bambini che frequentano l’istituto. All’ingresso della via è presente non solo il cartello che impone il limite di velocità a trenta km orari ma anche quello che vieta l’accesso ai mezzi pesanti, che però continuano a passare tutti i giorni e a tutte le ore. In via Garibaldi in precedenza erano stati sistemati anche i dissuasori al lato della strada per consentire il passaggio in sicurezza dei pedoni.

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