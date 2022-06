Il funerale di Andrea Nairi, la 27enne morta nella sua casa a Flumini di Quartu, non verrà celebrato per ora: la pm Rossana Allieri, dopo gli accertamenti svolti ieri dalla Polizia, ha disposto l'autopsia sul corpo della giovane mamma. L'esame servirà a capire le cause del decesso e per togliere qualsiasi dubbio su altre eventuali ipotesi oltre quella del tragico incidente.

La decisione è arrivata in tarda serata. Stamattina la Procura di Cagliari - che non era al corrente di quanto accaduto martedì scorso perché chi è intervenuto per accertare la morta della 27enne non ha ritenuto necessario chiamare le forze dell'ordine - si è attivata facendo svolgere degli accertamenti agli agenti della Squadra mobile e del commissariato di Quartu. Poi la decisione di svolgere l'autopsia: il corpo verrà così trasferito al Policlinico di Monserrato per l'esame che potrebbe essere svolto già nella giornata di domani. Salta dunque il funerale che era in programma proprio domani alle 10 nella parrocchia di Santa Maria degli Angeli a Flumini.

La giovane, questa la prima ricostruzione, sarebbe caduta fuori casa battendo la testa contro un cancello di metallo. Andrea Nairi è rientrata nell'abitazione e si è stesa sul letto, probabilmente non intuendo la gravità della ferita.

Quando i familiari sono tornati, l’hanno trovata praticamente morta: l'intervento del 118 non è purtroppo servito a nulla. Il medico soccorritore e quello legale non hanno ritenuto di dover avvertire le forze dell’ordine.

© Riproduzione riservata