Gli Agenti del Commissariato di Quartu Sant’Elena hanno arrestato in flagranza per maltrattamenti in famiglia un giovane 20enne.

Il ragazzo, già sottoposto alla misura cautelare di presentazione presso gli Uffici del Commissariato per una precedente condanna per lo stesso reato, ha ancora una volta aggredito la madre, costretta nuovamente a denunciarlo.

L’intervento degli agenti è servito a mettere fine ad una situazione estremante difficile e pericolosa per la donna, aggravata da una ormai impossibile convivenza con il figlio.

Il giovane è stato portato a Uta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

(Unioneonline/D)

