Stava attraversando via Fiume, a Quartu, intorno a mezzanotte e mezza, tenendo per mano la figlioletta di 4 anni.

In quel momento è però sopraggiunta una Polo, guidata da una ragazza di 19 anni, che l’ha investita.

Questa la dinamica dell’incidente avvenuto in via Fiume, a Quartu.

Sia la madre – 37 anni – che la figlia, dopo l’urto, sono finite sull’asfalto, restando ferite, e poi sono state soccorse e trasportate in ospedale, al Brotzu di Cagliari, in codice rosso. Non verserebbero però in pericolo di vita.

Dopo l’allarme sono entrati in azione anche i carabinieri, che hanno identificato la giovane alla guida dell’auto, di proprietà del padre. La ragazza è stata anche sottoposta a test etilometrico, risultando positiva: nel sangue aveva un tasso d’alcol pari a 0,80 g/l, dunque oltre il limite.

La patente di guida le è stata quindi ritirata e l’auto è stata posta sotto sequestro.

Per la 19enne è scattata anche la denuncia per guida in stato di ebbrezza. In base alla prognosi assegnata a madre e bimba rischia però di rispondere di accuse più pesanti, ai sensi dell’articolo 590 bis del codice penale recentemente modificato, secondo cui: "Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime".

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata