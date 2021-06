Stavano attraversando a piedi la strada, in via Fiume a Quartu, quando sono state travolte da una Polo guidata da una ragazza di 20 anni. Sono così finite in ospedale madre e figlia di tre anni, ora ricoverate al Brotzu.

L'auto avrebbe rischiato di travolgere anche altre persone che si trovavano in strada.

I carabinieri del Nucleo radiomobile stanno ricostruendo, l'incidente avvenuto verso la mezzanotte.

Dopo l’urto con l’auto la donna, 34 anni, casalinga, e la figlioletta, sono finite a terra.

Sono poi scattati i soccorsi con l'arrivo delle ambulanze del 118 e dei carabinieri. Madre e figlia sono quindi state accompagnate al Brotzu in codice rosso.

