Prevista per lunedì la cerimonia di consegna delle chiavi del fabbricato che ospiterà la Stazione Temporanea dei Carabinieri in via Mar Ligure.

L'edificio è stato sottoposto ad una profonda opera di ristrutturazione da parte dell’Amministrazione Comunale di Quartu Sant’Elena. Sarà presente l’assessora al Territorio Tiziana Cogoni in rappresentanza dell’amministrazione comunale, il comandante della Compagnia dei carabinieri di Quartu, maggiore Michele Cerri, il Comandante del Nucleo operativo radiomobile capitano Ignazio Cabras e il comandante della stessa stazione della stazione temporanea di Flumini, maresciallo capo Stefano Pais.

Con la consegna delle chiavi, apre ufficialmente il rinnovato presidio estivo dell’Arma dei Carabinieri sul litorale quartese: il servizio sarà operativo tutti i giorni, dalle ore 10 alle 18, dal 1 luglio al 10 settembre

