Il cantiere in notturna, con tanto di chiusura al traffico dell’ex 554, sarebbe dovuto durare sino a sabato all’alba. Almeno questo era il cronoprogramma ipotizzato e annunciato dal Comune di Quartu, insieme all’impresa incaricata dei lavori di messa in sicurezza del cavalcavia all’altezza di via Biora, ma i tempi sono stati anticipati: da oggi la passerella è di nuovo utilizzabile dai pedoni che voglio attraversare l’ex Statale per raggiungere la zona artigianale.

Riaperto al traffico anche il tratto di 554 quartese che da lunedì era stato chiuso - da Margine Rosso sino a Pitz’e Serra - per consentire il cantiere notturno, dalle 22 alle 6 del mattino.

La decisione - presa dopo la relazione fornita dal dirigente del settore Ambiente e Servizi tecnologici, dove risulta la verifica della messa in sicurezza dopo i lavori svolti in questi giorni - è contenuta nell’ordinanza firmata oggi dal sindaco Graziano Milia, con la quale viene «revocata l’interdizione all’utilizzo della passerella pedonale del viale Europa, in prossimità dell’intersezione con la via Biora».

