La salma di Mihaela Kleics, la donna rumena assassinata a Quartu l'undici dicembre scorso, è ancora all’Istituto di medicina legale del Policlinico di Monserrato. L’ipotesi più probabile è che sia l’ambasciata romena a Roma ad occuparsi del trasferimento del corpo di Mihaela Kleics nel suo Paese d’origine per il funerali.

Il magistrato ha disposto la scorsa settimana la restituzione della salma dopo la perizia necroscopica effettuata dal medico legale Roberto Demontis.

Sandro Sarais, che oggi si è suicidato in ospedale mentre era piantonato, era atteso da un nuovo interrogatorio da parte del magistrato. Gli inquirenti avevano subito raccolto le dichiarazioni di vicini di casa della vittima che spesso avrebbero sentito le parole di minaccia che l’uomo avrebbe a più riprese rivolto alla convivente.

Il cadavere di Mihaela Kleics è stato scoperto lunedì scorso dai carabinieri di Quartu e dai Vigili del fuoco di Cagliari che avevano forzato la porta della donna dopo alcune telefonate arrivate dalla Romania da parte di una sorella della vittima, preoccupata per il silenzio della familiare, da tempo residente in Sardegna. Era riverso sul letto della casa di via Della Musica.

