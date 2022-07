Pauroso incidente nella notte alla periferia di Quartu tra il viale Europa e la via Marconi: due auto si sono scontrate per cause in via di accertamento con un’ambulanza che stava trasportando in ospedale un’anziana, la quale è morta per un collasso cardiocircolatorio.

Feriti i conducenti delle due macchine e del mezzo di soccorso. Per loro niente di grave.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Quartu che hanno spento un principio di incendio sull'ambulanza e che hanno effettuato i rilievi di legge. In merito al momento non si hanno altri particolari.

