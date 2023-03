Non ce l’ha fatta Maurizio Muscas, il 62enne di Quartu Sant’Elena rimasto coinvolto in un incidente avvenuto ieri sera a Is Pontis Paris. L’uomo era stato subito soccorso e portato all’ospedale Brotzu in codice rosso ma le sue condizioni sono ulteriormente peggiorate, ed è morto stamattina intorno alle 6.

Muscas, macellaio con un box al mercato di San Benedetto di Cagliari, viaggiava in sella alla sua moto. Per circostanze da chiarire, ha perso il controllo della Suzuki ed è finito contro lo spartitraffico. Caduto pesantemente sull’asfalto, gli automobilisti di passaggio hanno dato l’allarme chiedendo l’intervento del 118. Le ferite si sono rivelate gravi, diversi i traumi riportati. Era in stato di coma.

I rilievi di legge sono stati svolti dai carabinieri del Radiomobile e dalla Polizia locale.

Gli inquirenti cercano eventuali testimoni al tragico incidente.

(Unioneonline)

