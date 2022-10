Un defibrillatore è stato rubato, fatto a pezzi e abbandonato a Quartu Sant’Elena.

Dalla foto si vede quel che resta dell’apparecchio che il Comune aveva piazzato appena cinque giorni fa in viale Colombo, la via principale della città, e che dopo essere stato distrutto da alcuni vandali è stato abbandonato in in via Mercadante.

L’amministrazione comunale ha deciso di presentare denuncia: verranno vagliate le immagini delle numerose telecamere di videosorveglianza della zona.

Il defibrillatore è uno strumento fondamentale per salvare vite, che riduce il tasso di mortalità degli arresti cardiaci. Secondo i dati dell’Inail in Italia ogni anno una persona su mille viene colpita da arresto cardiaco, solo il 2% riesce a sopravvivere. In caso di intervento immediato con un defibrillatore le probabilità di sopravvivenza aumentano a dismisura.

Ogni secondo è prezioso, dunque. E ogni defibrillatore presente in qualsiasi punto della città, compreso quello rubato in viale Colombo.

