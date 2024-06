Sconti in bolletta per i quartesi virtuosi che pagano regolarmente la tassa sui rifiuti. Anche quest’anno il Comune conferma le premialità Tari, e investe 475mila euro ricavati nell’avanzo di amministrazione disponibile in bilancio.

Le riduzioni vanno dal 12 per cento applicato d’ufficio per i cittadini che risultano regolari dal 2019, al 9 per cento per i virtuosi dal 2020, sino al 7 per cento se si considera il 2021 come anno d’imposta di riferimento. Inoltre, avranno diritto a un’ulteriore riduzione del 3 per cento sull’importo dovuto coloro che hanno aderito - o vogliono aderire - alla domiciliazione bancaria per pagare in un’unica soluzione la Tari entro settembre. Tutte agevolazioni che - come viene sottolineato nella delibera - riguardano sia le utenze domestiche che quelle commerciali.

«Ripetiamo la premialità per il secondo anno consecutivo, con l’intenzione di proseguire anche negli anni a venire, compatibilmente con le risorse a disposizione, per dare impulso e continuità alla campagna che stiamo conducendo contro l’evasione fiscale», spiega il vicesindaco Tore Sanna. «Una politica studiata per ringraziare i cittadini che contribuiscono in maniera consapevole al processo di raccolta e conferimento dei rifiuti, ma anche per sottolineare quanto sia importante quel contributo per accrescere il benessere di tutta la comunità», prosegue l’esponente della Giunta Milia. «Premiare coloro che adempiono in modo spontaneo e puntuale agli obblighi della normativa, nel caso specifico la Tari, consente inoltre di fidelizzare quei cittadini che negli anni hanno trascurato quanto sia importante pagare».

