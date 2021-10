Secondo drammatico incidente in via Leonardo da Vinci a Quartu, dove nella prima mattinata tre persone sono finite in ospedale dopo uno scontro fra altrettante auto.

Non lontano, più tardi e all'altezza della via Galeone, una Lancia Y ha sbandato a lungo forse a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia o per altri motivi in via di accertamento, finendo nel cortile di una abitazione dove si è capovolta.

Il conducente, un ragazzo di 20 anni, ha riportato gravi ferite al capo: è finito in ospedale in codice rosso.

Sul posto stanno operando i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Quartu coordinati dal tenente Ignazio Cabras.

