Un giovane di 22 anni è stato denunciato dai carabinieri del Nucleo radiomobile per guida in stato di ebrezza. Per lui si profila il sequestro della sua auto ai fini della confisca: la decisione spetterà al giudice che lo processerà in Tribunale a Cagliari. Previsto anche il ritiro della patente che in caso di recidività sarà revocata.

Il giovane, incensurato, è stato fermato dai carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Quartu durante un servizio di prevenzione disposto dal tenente Ignazio Cabras.

Sottoposto all'alcol test, l'automobilista ha fatto segnare un tasso di positività pari a 1,70. Decisamente troppo, tanto che ora il giovane rischia davvero sanzioni pesanti previste per gli automobilisti con meno 24 anni di età e con la patente, come in questo caso, conseguita da meno di tre anni.

Sulla vicenda i carabinieri di Quartu hanno girato un rapporto alla Procura della Repubblica di Cagliari e al Prefetto.

