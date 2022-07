Due minorenni sono stato denunciati dai carabinieri della Stazione di Quartu per il furto di bibite in un centro vendita di via Marconi. Dopo aver forzato il distributore si sono portati via diverse bottiglie, allontanandosi con la refurtiva.

Non si sono accorti della presenza delle telecamere che li hanno inquadrati mentre erano in azione. Ulteriori indagini condotte dai carabinieri della stazione, coordinati dal luogotenente Cantarelli, hanno consentito di risalire ai due ragazzini, incensurati. Per loro è scattata l'accusa di furto aggravato.

L’episodio è avvenuto al piano terra di un fabbricato di via Marconi, libero all'accesso di tutti. Si infilano le monete e si ritira la bibita richiesta. Sulla vicenda i militari hanno girato un rapporto alla Procura dei minorenni di Cagliari.

