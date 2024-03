Hashish, marijuana, metadone e un assortito campionario di altre droghe oltre a pistole e fucili: è quanto i carabinieri di Quartu Sant’Elena hanno scoperto nell’abitazione di un 55enne del luogo.

L’operazione nasce dal “fiuto” dei carabinieri della Stazione di Sinnai, che presentatisi alla porta dell’uomo per una semplice notifica hanno sentito l’inconfondibile odore della marijuana appena consumata provenire dall’interno.

Quindi la richiesta di perquisizione dei locali, che ha permesso di rilevare nelle disponibilità dell’uomo alcuni grammi di hashish e di marjuana, alcuni flaconcini di metadone e delle piccole quantità di sostanze che le analisi potranno confermare come crack e cocaina.

Per l’uomo è scattata la denuncia per detenzione di sostanze stupefacenti e il conseguente sequestro delle armi, regolarmente detenute, e del porto d’armi per uso sportivo.

