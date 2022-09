I Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant’Elena hanno sorpreso e denunciato per evasione un disoccupato 48enne quartese con precedenti di polizia. I Carabinieri, compiendo i quotidiani controlli, non lo hanno trovato in casa.

L’uomo infatti si era allontanato senza permesso in violazione delle norme imposte dall’autorità giudiziaria nonostante fosse ai domiciliari. Portato in caserma è stato denunciato.

