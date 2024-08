Al via la vendemmia dei soci della Cantina di Quartu, con sede a Maracalagonis. Si inizierà col raccolto del vermentino: si attende un raccolto di circa 2.500 quintali, una quantità di non molto inferiore rispetto alla scorsa annata.

«In questi giorni -dice Lucien Angei, enologo della cantina- abbiamo monitorato i vigneti con particolare attenzione al grado zuccherino che oggi si attesta fra i 15 e i 16 gradi. Col vermentino si andrà avanti per due settimane a giorni, come detto prestabiliti. Si arriverà sicuramente a uve con qualche grado in più. Facciamo una vendemmia programmata. Conosciamo insomma in anticipo chi vendemmierà lunedì e nei giorni successivi».

«Finita la raccolta di Vermentino -aggiunge il presidente Giuseppe Farci - si proseguirà con le uve rosse, col Siray, il Sangiovese, il Cannonau e la Monica. Avremo sicuramente uve e vini di qualità, come sempre. Di certo si stanno vivendo stagioni difficili col la siccità e il caldo torrido che va avanti da mesi, martellante sulle campagne e le sue piante».

© Riproduzione riservata