Operazione "Ferragosto tranquillo" col recupero di un chilo di marijuana, uno di hascisc, di un bilancino e di materiale per confezionare le dosi. Un maxi blitz, quello dei carabinieri della Compagnia di Quartu, scattato due giorni fa e intensificato ieri sera in concomitanza con la festa di metà agosto ed è andato avanti sino a questa mattina. Per stasera è previsto il replay con altri controlli sul territorio, litorale compreso. Un 29enne è stato arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio. Ora si trova detenuto ai domiciliari in attesa del processo previsto per domani.

L'operazione "Ferragosto tranquillo" ha consentito anche il controllo di 190 automobilisti dopo lo stop imposto a un centinaio di auto a Quartu e sul litorale. Durante la scorsa notte, i carabinieri hanno controllato anche 40 persone detenute ai domiciliari: sono sate trovate tutte a casa.

Complessivamente, sono state mobilitate sei pattuglie con una ventina di carabinieri con controlli estesi alle strade di maggior traffico lungo il litorale, dal Poetto, sino a Solanas e Torre delle Stelle e nelle arterie di maggior traffico interne. Attenzioni particolari sono state rivolte al rispetto dei limiti di velocità, al sorpasso fra auto e all'uso dei telefonini nella guida. Effettuati anche diversi alcoltest. Diversi i locali pubblici controllati.

L'intera operazione è stata coordinata dai capitani Michele Cerri (comandante della Compagnia di Quartu) e Pietro Lucania e dal tenente Ignazio Cabras, comandanti, rispettivamente del Nucleo operativo e del Nucleo radiomobile della stessa Compagnia di Quartu. Nell'operazione sono mobilitati anche i carabinieri delle Stazioni di Flumini, Monserrato, Sestu, Selargius, Sinnai, Maracalagonis e Burcei.

