Domato l'incendio sviluppatosi verso le 13 tra Capitana e Santu Lianu.

Per domare il rogo che ha aggredito un canneto, sterpaglie, piante d'alto fusto e danneggiato i cortili di alcune abitazioni a Santu Lianu, sono intervenuti dall'alto due elicotteri con diversi lanci d'acqua. A terra, i forestali della sede di Sinnai, i Vigili del fuoco e i volontari del Nos e del Pass di Quartu.

Un duro lavoro, col fuoco che ha trovato facile esca anche fra le stoppie. Si sta effettuando ora l'operazione di bonifica del sito e la sua messa in sicurezza. La Forestale sta cercando di risalire alle cause dell'incendio.

Spente le fiamme a Santu Lianu, si è subito sviluppato un altro incendio quasi all'incrocio fra la via Marconi e la 554: il fuoco sta aggredendo sterpaglie e un canneto. Sul posto stanno operando i Vigili del fuoco, i forestali e due squadre dei volontari del Nos.

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