Quarta edizione della manifestazione di scacchi “Chess ‘ta cosa bella” in corso ad Isili in questi giorni. Tre giorni di gioco nella suggestiva cornice del teatro di sant’Antonio.

Decine di tavoli preparati all’interno e fuori della struttura per le tante partite che si stanno giocando vista la numerosa presenza di giocatori. Sei i turni organizzati per coprire le tre giornate, per arrivare alle premiazioni previste nella giornata di oggi con un montepremi totale di milleottocento euro.

Ad organizzare la manifestazione l’associazione Sarcidano Scacchi nata qualche anno fa dalla passione di alcune persone che hanno avuto il merito di portare nel territorio un gioco che nel corso del tempo ha suscitato l’interesse di tante persone, adulti, ragazzi e bambini indistintamente.

Grazie alle varie iniziative promosse il gioco degli scacchi, che ha come sede la biblioteca comunale di Isili, sono stati diversi i luoghi all’interno del paese che hanno ospitato la competizione ed altre gare, il museo, il parco, il Montegranatico e anche nei paesi vicini .

Quale supporto all’attività di questa nuova realtà sportiva, l’amministrazione comunale ha fatto realizzare una grande scacchiera nell’area del parco giochi quale luoghi di incontro e socializzazione.

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